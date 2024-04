Nel post partita di Empoli era filtrata la volontà del Napoli di mandare la squadra in ritiro. Nella giornata di oggi era arrivato il dietro front. Il portale pozzuolinews24.it riferisce invece di un ritiro spostato per la giornata di venerdì prossimo al Grand Hotel Serapide ,della famiglia Ferrara a Pozzuoli, nella giornata dell'antivigilia di Napoli-Roma. Se le cose dovessero andare male anche contro i capitolini, il gruppo di lavoro non tornerà a casa ma al Serapide.