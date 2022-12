Al minuto 35 di Napoli-Crystal Palace Osimhen mette in rete il gol del pareggio, una realizzazione spettacolare. L'attaccante nigeriano ha risolto una mischia in area: prima fa un sombrero ad un difensore e quando la palla sta scendendo calcia al volo con una sforbiciata: niente da afre per il portiere, palla angolata sul palo opposto. Ed è 1-1.

