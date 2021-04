Napoli-Crotone 3-1 alla fine del primo tempo: gol e assist per Insigne, a segno anche Mertens e Osimhen

Napoli - Azzurri che dominano il primo tempo con il Crotone andando all'intervallo sul 3-1.

Napoli subito in vantaggio con Insigne che raggiunge Cavani nella classificaa marcatori all time del club. Il capitano azzurro servito al limite dell'area da Di Lorenzo fa partire un destro che dopo una carambola tra due difensori termina in rete alle spalle dell'incolpevole Cordaz.

Dopo pochi minuti arriva anche il raddoppio. Fabian Ruiz scodella sul secondo palo per Insigne che al volo serve un pallone al bacio per Osimhen che insacca a porta vuota.

Poco dopo errore difensivo del Napoli che permette a Simy che accorcia le distanze. Manolas sbaglia passando il pallone a Benali. Assist al bacio per l'attaccante del crotone che batte Meret con un preciso diagonale.

Terzo gol del Napoli con Dires Mertens che con un gioiello su punizione batte Cordaz per il 3-1.