Muriel-Napoli, l'Atalanta blocca la cessione ma con 25mln lo scenario potrebbe cambiare

Serie A - Il Corriere di Bergamo si sofferma sulla attuale situazione di mercato che riguarda Luis Muriel: piace anche al Napoli ma l'Atalanta adesso non sembra volersene privare anche per l'infortunio di Zapata.

Il calciomercato del Napoli in questi giorni ha conosciuto anche la pista che porta a Muriel, o almeno i rumors del calciomercato: infatti il quotidiano scrive anche di mancanza di riscontri. Dal quotidiano si legge:

Optando per la doppia cessione però i nerazzurri rimarrebbero solo con un attaccante, Luis Muriel, che ha manifestato la voglia di giocare di più, ma che risulterebbe l’unico utilizzabile fino a quando il compagno di Nazionale rimarrà ai box. Dopo l’infortunio contro il Genoa, Zapata dovrebbe rientrare contro l’Inter a metà gennaio, quindi saltare solamente Torino e Udinese, ma è una situazione ancora da valutare.

Così, anche se Muriel spera in un addio per essere titolare inamovibile, dall’altro lato l’Atalanta non ha intenzione di cederlo. Anzi, nelle ultime settimane ha chiesto informazioni su vari profili, pur non affondando il colpo. Poi, certo, dovesse arrivare una proposta irrinunciabile (25 milioni) lo scenario potrebbe cambiare di colpo. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento forte del Napoli, che però non trova riscontri.