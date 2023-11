Moviola Napoli-Union Berlino: il Var decisivo per annullare il gol di Anguissa

Moviola Napoli Union Berlino: tutti gli episodi della partita di Champions League con diverse polemiche che sono venute fuori per alcuni episodi decisivi per i risultati finali.

Moviola Napoli Union Berlino

Napoli - Al minuto 30 viene annullato un gol a Zambo Anguissa per un fallo in precedenza di Giovanni Di Lorenzo che aveva fatto da sponda e assist per il compagno. Decisivo il var per annullare la rete del Napoli tra le tante polemiche per un lieve contatto tra il capitano azzurro e l'avversario. L'arbitro che in precedenza aveva assegnato il gol è stato richiamato al Var e dopo un lungo consulto al monitor ha deciso di annullare la rete.