Luca Marelli, ex direttore di gara, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso della partita di Napoli-Cremonese.

L'ex arbitro ha analizzato il mancato secondo giallo per Vasquez ad inizio secondo tempo dopo un fallo su Lozano. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Dubbio legittimo sul secondo giallo, Vasquez doveva ricevere un’altra ammonizione per il fallo su Lozano classico esempio di step on foot. Manca dunque l'espulsione per il calciatore della Cremonese".