Moviola Juve-Napoli: Di Lorenzo chiede un calcio di rigore, l'arbitro lascia correre

Calcio di rigore Juventus Napoli. Arrivano le ultime notizie sulla Moviola Juve-Napoli, con un presunto fallo e contatto tra De Ligt e Di Lorenzo, il difensore del Napoli resta a terra per molto tempo e chiede l'aiuto dello staff medico. L'arbitro e il Var non intervengono per il possibile rigore.

