È morto Gianni Punzo, ex vicepresidente azzurro nell’era Maradona

È scomparso all'età di 88 anni Gianni Punzo, figura chiave dell’imprenditoria campana e tra i protagonisti della rinascita economica del Mezzogiorno dagli anni ’70 in poi. Ex vicepresidente del Napoli Calcio nell’epoca d’oro di Ferlaino e Maradona, Punzo ha lasciato un segno profondo nel tessuto economico, sportivo e culturale della città.

Chi era Gianni Punzo

Un imprenditore visionario Dalla sua prima esperienza nel settore tessile, Punzo divenne uno degli artefici del successo del CIS di Nola, centro nevralgico del commercio all’ingrosso italiano. Con la creazione del CISFI e poi dell’Interporto Campano, anticipò i tempi sulla centralità della logistica per la competitività del Paese, offrendo al Sud un’infrastruttura moderna e strategica.

Dal calcio all’alta velocità Punzo è stato anche protagonista nel mondo del calcio: come vicepresidente del Napoli visse i leggendari anni degli scudetti con Maradona, contribuendo non solo alla gestione societaria, ma anche a un momento di riscatto collettivo per Napoli.

La sua visione non si è fermata lì: nel 2006 fu tra i fondatori di NTV – Italo, insieme a Montezemolo e Della Valle, portando la concorrenza nell’alta velocità ferroviaria e sfidando il monopolio pubblico con una delle prime alternative nel trasporto su rotaia. Un’eredità che resta Tra le sue ultime grandi iniziative, anche la Banca Popolare di Sviluppo, nata per sostenere le piccole imprese e l’economia locale campana.

Gianni Punzo lascia un'eredità fatta di concretezza e lungimiranza, di investimenti nel territorio e nella sua gente. Napoli e il Sud Italia perdono una figura simbolo della resilienza e del progresso, capace di coniugare radici profonde con ambizioni industriali che hanno superato i confini regionali.