Moriero: "Ho un consiglio per Insigne: in scadenza vinsi la Coppa Uefa e da svincolato andai al Mondiale"

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino pubblica una lunga intervista ad un doppio ex di roma e Napoli: Francesco Moriero. Da poco ha accettato l'incarico di ct della nazionale delle Maldive ed ha confessato di sipirarsi a Luciano Spalletti. ha poi raccontato di aver vissuto una situazione contrattuale simile a quella di Insigne. Dal quotidiano si legge:

Esterno è anche Insigne che è in scadenza di contratto, come lei nel 1998 all’Inter... «Quell’anno giocai e vinsi anche la coppa Uefa, poi sono andato al Mondiale in Francia da svincolato. Contava solo l’equilibrio mentale: io non pensavo al contratto e così farà anche lui, credo. Insigne rappresenta Napoli e il Napoli. Immagino voglia restare ed impensabile che il club si perda un giocatore come lui».