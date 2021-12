Morata al Barcellona, l'Atletico ha in sospeso Griezmann e Allegri vuole Icardi!

Serie A - L'edizione odierna del Corriere di Torino spiega l'intrigo di mercato che vedrebbe coinvolti Barcellona, Juve e Atletico: tutte attorno al nome di Morata. Il Barcellona lo vuole seriamente già adesso a gennaio.

Il tutto nonostante ci sia un accordo tra Juve e Atletico Madrid per questo secondo anno in prestito da 10 milioni di euro (dopo i 10 già spesi per la passata stagione), con diritto di riscatto fissato a quota 35 milioni. Un’opzione che alla Continassa avrebbero in realtà già deciso di non esercitare, guardando già da tempo ad altri centravanti per voltare pagina. Ed è in queste pieghe che ora si è inserito, prepotentemente il Barcellona.

E il numero 9 bianconero alla corte di Xavi non direbbe di no, anzi: già proposto quindi alla Juve una sorta di indennizzo tecnico per rinunciare alla seconda parte di stagione di Morata, proponendo a sua volta un prestito: Ousmane Dembelé oppure Memphis Depay.

Max Allegri per rinunciare a Morata vorrebbe un numero 9 puro, magari dirottando il budget su Mauro Icardi (per esempio). E l’Atletico, avendo in sospeso un conto da circa 40 milioni per Griezmann col Barcellona, potrebbe trovare un’intesa su cifre simili a quelle già previste dall’accordo con la Juve. Un bell’intrigo, complesso ma non impossibile.