Messaggero Veneto - Spalletti vuole Beto in caso di partenza di Osimhen

Il portale del Messaggero Veneto rilancia l'interesse del Napoli per l'attaccante dell'udinese Beto. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Atalanta. Dal portale si legge:

Luciano Spalletti col suo Napoli da una parte e, soprattutto, Gian Piero Gasperini in sella all’Atalanta dall’altra. Ecco i nomi dei due principali estimatori in Italia di Beto, e tanto basta per far pensare che anche il centravanti portoghese, proprio come altri talenti messi in vetrina nell’ultima stagione in casa bianconera, ha i suoi pretendenti alla porta.

A Napoli, invece, il nome di Beto è stato già accostato per quello che in molti temono sotto al Vesuvio, ovvero un dopo Osimhen, visto che Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe alla cessione per una cifra tra i 90 e i 100 milioni di euro. In quel caso Beto sarebbe il sostituto ideale, secondo “Big Luciano” Spalletti.