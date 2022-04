Mertens sempre decisivo: un gol ogni 117' per il belga

Notizie Napoli calcio. Ci ha pensato ancora Dries Mertens a sbloccare il Napoli dopo un primo tempo complicato al Castellani di Empoli.

Mertens statistica gol

L'attaccante belga, come riportato da Dazn, è sempre decisivo quando è chiamato in causa da Spalletti: in campionato segna infatti un gol ogni 117' di utilizzo.