Mertens e Koulibaly lasciano il San Paolo, volti tristi per i due calciatori [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli perde in casa contro la Fiorentina per 0-2, prestazione pessima degli azzurri contro la formazione di Iachini che conquista i tre punti grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. Tanti fischi al San Paolo, i tifosi si sentono traditi dai propri beniamini. Il Napoli resta a 24 punti in classifica a -11 dalla zona Champions.

Mertens e Koulibaly non convocati per il match erano al San Paolo per dare il loro sostegno ai compagni di squadra. Al termine della partita hanno lasciato lo stadio con volti tristi, il periodo del Napoli è davvero difficile.

