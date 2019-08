Cdm - Marsiglia-Napoli, attesi circa 45 mila spettatori per i 120 anni del club

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce alcuni dettagli della sfida di domani sera a Marsiglia. Dal quotidiano si legge:

Anche per il secondo test internazionale del Napoli ci sarà una grande atmosfera ad attendere gli azzurri. Secondo la stampa francese, nel caldissimo Velodrome di Marsiglia - che può accogliere fino a 67mila spettatori - per l’anniversario dei 120 anni del club sono infatti attesi oltre 45mila tifosi visto che a ieri il dato era già di oltre 40mila biglietti venduti. Tutti nelle mani di supporters del Marsiglia visto che la sfida è vietata ai napoletani. La gara si disputerà domani sera alle 21. Sarà visibile su Sky in pay per view.