Marsiglia-Napoli, il commento dopo 45': buono il primo tempo di Elmas. Male Hysaj e Insigne. Quanto pressing per la squadra di Ancelotti

Finisce 0 a 1 in favore del Napoli il primo tempo contro i francesi del Marsiglia. Una rete di Mertens al minuto 38 ha sbloccato il risultato. Rete di pregevole fattura costruita sull'asse Insigne-Callejon-Mertens, col belga micidiale davanti a Mandanda. Per il resto la prestazione del Napoli non è stata eccellente, ha creato qualche palla goal (una divorata da Insigne), ma è parso già stanco dopo i primi trenta minuti di gioco. Il pressing molto alto richiede uno sforzo importante da tutti i componenti della squadra. Anche il Marsiglia ha fondato la prima metà di gara sul pressing, ma l'assenza di un minimo di peso in attacco ha fatto sì che il Napoli riuscisse ad arginare la manovra offensiva dei padroni di casa. Non male Elmas, meglio in fase di non possesso. Ha provato a fare ciò che chiede Ancelotti in quel ruolo davanti la difesa. Meno lucido quando si è trattato di impostare il gioco. Voto positivo. Inivisibile Milik, Insigne poco preciso tranne che sul lancio per l'assist di Callejon che ha fatto segnare Mertens, Hysaj in netta confusione in più di una circostanza.