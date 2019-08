Partita tutt'altro che amichevole a Marsiglia. Nel finale di gara, col Napoli in vantaggio sull'1 a 0, Maksimovic è entrato in tackle, pulito, sull'avversario che stava arrivando sul fondo. L'arbitro ha assegnato giustamente il corner a favore del Marsiglia, ma il serbo ha reagito in maniera spropositata inveendo contro il direttore di gara che l'ha, poi, ammonito.