Marotta: "Vendo Lukaku a 115mln e prendo Dzeko a zero: sul campo non c'è divario, certe cifre non possono esistere"

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera pubblica una lunga intervista a Beppe Marotta dirigente dell'Inter che tocca diversi temi cari al calcio italiano. Dal quotidiano si legge:

Intervista a Marotta

Avevate Lukaku e Hakimi e adesso giocano altrove. «Vendo Lukaku a 115 milioni e lo sostituisco con Dzeko a zero: sul campo non c’è questo divario. Lukaku è andato via per prendere il doppio, in Italia certe cifre non possono esistere. Nel 2000 la serie A fatturava più di tutti, in 20 anni siamo diventati periferici».

Come si potrà muovere l’Inter sul mercato? «Non sono consentiti investimenti rilevanti. Oggi Lukaku a 75 milioni non potrei comprarlo. Ma non ci possiamo accontentare, servono investimenti mirati e contenuti».