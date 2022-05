Marino: "Ricordo quel titolo cattivo sulla campagna acquisti 86/87, poi arrivò lo scudetto"

Pierpaolo Marino è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Lo scudetto del 10 maggio come si dice a Napoli è il primo amore non si scorda mai, è arrivato dopo 61 anni di storia. Vincemmo anche la coppa Italia, quell'anno fu una cavalcata. Cosa manca oggi al Napoli? Sicuramente in campo manca un riferimento capace di non farsi schiacciare dalla pressione della piazza. Nel primo scudetto c'erano giocatori di una personalità immensa.

Nell'anno della campagna acquisti 86-87 avevamo dei problemi con Allodi. Ferlaino voleva una campagna acquisti oculata perchè non sapevamo se venivamo penalizzati. Ho portato quei giocatori che usavo per l'Avellino ed ho completato la squadra con De Napoli e Carnevale. Tutti giocatori che mi diedero la preferenza per l'amicizia che avevano con me. Ricordo il Giornale di Napoli che titolò in maniera cattiva: il Napoli vuole lo scudetto ma fa acquisti da Avellino. Poi vincemmo lo scudetto.