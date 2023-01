Marelli: "La chiamata del Var Valeri è completamente fuori luogo: il rigore non c'era, vi spiego il motivo"

A parlare del primo calcio di rigore di Sampdoria Napoli è stato l'ex arbitro Luca Marelli a Dazn:

Il rigore non c'era, non c'era nulla da punire, al colpa magguiore è del var. Abisso aveva valutato correttamente. Murru non cambia direzione e per caso incontra la gamba di Anguissa: ma non è punibile, è un contatto casuale.

Non mi aspettavo che Valeri che chiamasse Abisso. Abbastanza complesso contraddire un var molto esperto. la chiamata di Valeri è completamente fuori luogo.

Cartellino giallo poi non ha nessuna spiegazione logica, non si può parlare di condotta violenta.