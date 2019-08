Quel giorno che Lozano fece innamorare Maradona in tribuna: gol da urlo all'esordio col Psv! [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Durante uno speciale di calciomercato su Sky Sport c'è stato spazio per un approfondimento sul prossimo acquisto del Napoli, Hirving Lozano. Tanti numeri e tante curiosità sul suo conto: dai dieci milioni coi quali il Psv lo acquistò due anni fa, al soprannome di Bambola Assassina.

Lozano-Napoli, primo gol al Psv sotto gli occhi di Maradona

La punta messicana ha giocato spesso sul lato sinistro dell'attacco, rientrando e calciando col piede destro. come fece nel giorno del suo debutto in Olanda dove mise a segno il suo primo gol.

Infatti in quella occasione bagnò la sua prima gara ufficiale con un gol sotto gli occhi di Diego Armando Mardona, presente in tribuna durante il match contro l'Az Alkmar. Un segno del destino in pratica, che lo potrebbe far approdare così in maglia azzurra.