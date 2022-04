Luiso stronca Osimhen: "Non è pronto, non è un top: se vogliamo parlare di City o Liverpool..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Luiso, ex calciatore, fra le tante, di Salernitana e Sampdoria. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sullo spareggio tra Cagliari e Piacenza del 1997 “In quel famoso spareggio siamo arrivati in pullman dall’albergo al San paolo, ed era stupendo per me giocare questa partita. Scendiamo col pullman sotto al tunnel e sentiamo un boato… Poi vediamo la Curva A stracolma di Cagliaritani, infine ci siamo girati verso la curva ospiti e vediamo 1800 piacentini”.

Dove vedi bene Immobile nel futuro? “Da milanista lo vedi bene al Milan. C’è bisogno di un attaccante a Milano. Io mi rivedo un po’ tra Immobile e Belotti. Il ‘Gallo’ quando stacca di testa non è male”.

Come vedi il processo di maturazione di Osimhen a Napoli? “Non è pronto. Non è un top player. Deve lavorare ancora, ha colpi importanti e non molla mai, ma se vogliamo parlare di Manchester City, Liverpool ecc… non è pronto. Gli consiglierei di fare un altro anno a Napoli e maturare”.