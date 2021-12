Lozano costretto a saltare la sfida con la Juventus, Spalletti ritrova Insigne e Fabian

Gli azzurri nella giornata di ieri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno in vista del big match con la Juventus, ma tiene banco l'emergenza covid come sottolineato dall'edizione odierna del Mattino.

Luciano Spalletti ha ritrovato i suoi ragazzi. E la buona notizia è che nel gruppo squadra sono tornati anche Insigne e Fabian Ruiz, entrambi negativi dopo i tamponi di controllo dei giorni scorsi. Insomma, una bella boccata di ossigeno in vista della sfida del 6 gennaio contro la Juventus. Sì, perché in mattinata era arrivata l’ufficialità di Osimhen, in serata quella di Elmas, mentre anche Lozano sarà costretto a saltare la trasferta di Torino a causa del Covid.