Lecce-Verona, D'Aversa scatena la rissa finale: scontro con Henry a partita conclusa

Un brutto gesto per concludere una domenica da dimenticare. E, forse, anche la sua avventura alla guida del Lecce. La partita contro l'Hellas Verona, persa col risultato di 1-0, non poteva andare peggio per Roberto D'Aversa, che l'ha chiusa come davvero non si poteva immaginare. Come dimostrano le immagini di Sky, a causare il parapiglia nel finale è stato proprio l'allenatore del Lecce.

Cosa è successo? Gli ultimi minuti di gara sono stati caratterizzati da un grande nervosismo, legato ovviamente alle dinamiche di classifica. Tra i principali protagonisti, Thomas Henry e Marin Pongracic, marcatore e marcato. I due si sono scambiati "complimenti" dopo il fischio finale, ma sono stati interrotti proprio da D'Aversa, che è andato ad affrontare a brutto muso il centravanti scaligero.

A quel punto, il gesto che ha mandato su tutte le furie Henry, poi espulso come lo stesso D'Aversa. Il tecnico del Lecce, dalle immagini di Sky, sembra infatti rifilare una testata all'avversario. Sull'entità del contatto - probabilmente D'Aversa ha solo appoggiato fronte contro fronte, ma Henry sosteneva di essere colpito - si potrà discutere, resta il gesto di chi dovrebbe calmare gli animi e invece li ha infuocati. Da capire quali saranno i provvedimenti, sia del Lecce che degli organi competenti.