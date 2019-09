Lecce-Napoli, in vendita i tagliandi per i tifosi partenopei: mille biglietti disponibili a 50 euro

Notizie Calcio - Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti di Lecce-Napoli, quarta giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15.

I biglietti del Settore Ospiti (1.075 posti) potranno essere acquistati al costo di € 50,00.

La vendita è riservata ai soli possessori di tessera di fidelizzazione del S.S. Calcio Napoli residenti nella provincia di Napoli.

La vendita terminerà alle ore 19:00 di sabato 21 settembre.

E’ possibile acquistare i tagliandi presso tutti i punti vendita della rete Vivaticket abilitati, elenco disponibile su www.vivaticket.it o on-line tramite BIGLIETTERIA “HOME TICKETING” (Stampa a casa) registrandosi sul sito: https://www.vivaticket.it





E' fatto obbligo all'acquirente di assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità. La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d'accesso per l'evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell'impianto. L’U.S. Lecce declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile.

L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

Richiesta di autorizzazione coreografie/striscioni

In riferimento a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le richieste per l’introduzione di striscioni, megafoni o tamburi o allestimento di coreografie, all’interno dell’impianto sportivo dovranno pervenire, utilizzando il facsimile di domanda disponibile sul sito www.uslecce.it (alla voce “Info Stadio”), a mezzo fax al numero 0832/243171 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail biglietteria@uslecce.it, entro le ore 19:00 di mercoledì 18 settembre.