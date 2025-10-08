Lazio, Sarri insiste con la dirigenza per Insigne: Lotito frena per un motivo

Maurizio Sarri sogna un nuovo innesto per la sua Lazio: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, attualmente al Toronto, è finito nel mirino del tecnico biancoceleste, che lo ha già allenato con ottimi risultati all’ombra del Vesuvio. Sarri avrebbe chiesto alla dirigenza di sondare il terreno per un possibile ritorno in Serie A già a gennaio.

Tuttavia, Lotito e Fabiani frenano: operazione costosa e da valutare con attenzione. L’idea è affascinante, ma al momento il club prende tempo. Insigne, intanto, ha già dato disponibilità. Tutto dipenderà dalla formula e dalla voglia della Lazio di accontentare il suo allenatore.