Notizie Calcio - In rimonta Maurizio Sarri batte Simone Inzaghi, per la prima volta da avversario all'Olimpico da ex laziale.

Risultato Lazio Inter 3-1

L'Inter è andata in vantaggio con un rigore trasformato da Perisic. Nella ripresa le reti di Immobile, Anderson e Milinkovic mettono al sicuro i tre punti.I biancocelesti salgono al quinto posto in classificae l'Inter rimane a 17, a -4 dal primo posto del Napoli