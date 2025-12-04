La Lazio batte il Milan 1-0, ecco chi affronterà ai quarti di Coppa Italia

Ultime notizie - La Lazio piega il Milan 1-0, conquistando i quarti di finale di Coppa Italia. Una vittoria che arriva pochi giorni dopo il precedente scontro diretto con lo stesso risultato, questa volta però tra le polemiche: i rossoneri hanno contestato un calcio d’angolo dubbio che ha portato al gol decisivo dei biancocelesti.

Lazio-Milan 1-0

Il match si è sviluppato su ritmi lenti e tattici, con poche occasioni da rete. La Lazio si è mostrata più propositiva, trovando in Maignan un avversario difficile da superare. Nel primo tempo, il portiere del Milan si è reso protagonista di una grande parata su Castellanos, mantenendo in equilibrio la partita. Nella ripresa il copione non cambia: la squadra di casa cerca spazi e occasioni, mentre il Milan, attento e ordinato, prova a sfruttare le ripartenze.

La svolta arriva all’80’, quando la Lazio conquista un calcio d’angolo molto contestato dai rossoneri. Dal corner, stacca Zaccagni che trafigge Maignan, firmando il gol che sblocca la gara. Due minuti più tardi, ancora Maignan evita il raddoppio, negando la rete a Noslin.

Nel finale il Milan prova il tutto per tutto. All’91’, Pulisic ci prova dalla distanza, ma è Mandas a dire di no, blindando il risultato. La partita si chiude sul 1-0, con la Lazio che vola ai quarti e affronterà ora il Bologna. Un successo che conferma il momento positivo dei biancocelesti e la loro capacità di fare la differenza nei momenti chiave.