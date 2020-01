Lazio arrivata a Napoli, che entusiasmo alla stazione! Immobile preso d'assalto dai tifosi, che ressa per un selfie! [FOTO & VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - La Lazio di Simone Inzaghi è arrivata a Napoli alla stazione centrale alle ore 18:20. Grande entusiasmo in città per Immobile & Co.: il bomber biancoceleste è stato preso d'assalto da circa 40 tifosi della Lazio partenopei, giunti alla stazione per salutare i propri idoli in vista della sfida di domani. Anche Acerbi ed il tecnico sono stati acclamati: selfie e sorrisi in città in vista del match di Coppa Italia di domani sera allo stadio San Paolo.

Clicca sul file in allegato per vedere video e foto dal nostro inviato: