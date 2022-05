La Fiorentina vince in scioltezza sulla Roma, si complica la zona Europa League

Con due gol nei primi undici minuti del match la Fiorentina ha avuto la meglio sulla Roma. Un 2-0 a zero che porta le firma di Bonaventura e Nico Gonzales, il migliore in campo. Con questi tre punti la squadra allenata da Italiano si porta a 59 punti in classifica, insieme ai giallorossi e all'Atalanta.

Fiorentina-Roma il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (45' 2T Terzic); Bonaventura (30' 2T Maleh), Amrabat, Duncan; Gonzalez (45' 2T Callejon), Cabral (30' 2T Piatek), Ikoné (45' 2T Saponara). A disposizione: Dragowski, Rosati, Terzic, Torreira, Piatek, Nastasic, Munteanu, Maleh, Kokorin, Saponara, Callejon, Martinez Quarta. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (45' 2T Spinazzola), Sergio Oliveira (1' 2T Zaniolo), Cristante, Veretout, Zalewski (20' 2T El Shaarawy); Pellegrini (30' 2T Perez); Abraham (45' 2T Shomurodov) . A disposizione: Fuzato, Vina, Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Zaniolo, Kumbulla, Spinazzola, Diawara, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy. Allenatore: José Mourinho.

