La FilmAuro di De Laurentiis chiude il bilancio in minima perdita

Secondo quanto riferito dal portale Calcio & Finanza chiude in minima perdita il bilancio al 30 giugno 2021 della FilmAuro di Aurelio De Laurentiis.

Come emerge nei verbali legati all’ultima assemblea ordinaria della società, infatti, anche nell’ultimo esercizio la FilmAuro ha chiuso l’anno in perdita, seppur fortemente ridotta rispetto al bilancio 2020.

Nel dettaglio, si legge nei documenti, il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2021 presenta una perdita di esercizio pari a 52mila euro, rispetto al rosso di 12,4 milioni del bilancio al 30 giugno 2020.

Si tratta, in questo caso, della sola società principale FilmAuro e non del bilancio consolidato in cui rientrano, tra le altre, anche le società calcistiche Napoli e Bari.