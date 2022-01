L'Inter toglie Vecino dal mercato, Napoli e Lazio cambiano obiettivo

Calciomercato Napoli - Il centrocampista dell'Inter Vecino era seguito da Napoli e Lazio. I due club monitoravano la situazione dell'uruguaiano per capire le intenzioni dei nerazzurri, a seguito anche di simpatie tecniche legate a Sarri e Spalletti. Il Corriere della sera quest'oggi fa sapere una ulteriore notizia che costringe Lazio e Napoli a cambiare obiettivo.

Nel frattempo gli uomini mercato nerazzurri cedono in prestito secco per 4 mesi alla Sampdoria Stefano Sensi, a caccia di minuti da mettere nelle gambe: ieri il regista ha incontrato Marco Giampaolo. In compenso è stato deciso di togliere dal mercato Vecino che stasera sarà in campo.