L'ex portiere del Napoli ed oggi allenatore, Gennaro Iezzo è riuscito a salvare il Botev Vratsa dalla Serie B bulgara.

L'ex portiere del Napoli era subentrato come allenatore a fine aprile per tentare il miracolo salvezza in Parva Liga, ovvero la Serie A bulgara.

Decisiva la vittoria per 3-2 nello spareggio contro l'Etar Veliko Tarnovo, squadra che si era classificata quarta nella seconda divisone bulgara.

