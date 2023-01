Inter-Napoli, risultato di 0-0 dopo i primi 45 minuti!

Termina a reti bianche il primo tempo di Inter-Napoli.

A San Siro è il Napoli a fare la partia, ma sono i nerazzurri a risultare più pericolosi.

Due occasionissime per gli uomini di Simone Inzaghi: la prima con Darmian che spara alto da ottima posizione e la seconda con Lukaku che dopo una grande invenzione di Barella calcia sopra la traversa.

Due grandi occasioni sprecate anche per Dimarco, la prima in apertura di secondo tempo sove non prende la porta da posizione defilata e la seconda quando chiama Meret al miracolo nonostante la dubbia posizione di fuorigioco.

Unico squillo del Napoli sul finire del primo tempo con la zampata di Anguissa che termina a lato su tiro-cross di Di Lorenzo.