Insigne, tutta la famiglia allo stadio con la maglia numero 24 | FOTO

Notizie Napoli calcio. Giornata speciale per Lorenzo Insigne, arrivato all'ultima partita allo stadio Maradona con la maglia del Napoli. Il capitano azzurro sta vivendo un pomeriggio emozionante, con premiazione e discorso di ringraziamento ai tutti i tifosi partenopei.

Famiglia Insigne

Insigne, anche la famiglia allo stadio

Ovviamente tutta la famiglia di Insigne si è mobilitata per seguire Lorenzo nell'ultima al Maradona prima della partenza per Toronto. I parenti del capitano sono giunti allo stadio sfoggiando tutti la maglia numero 24, con volti visibilmente emozionati per un pomeriggio da ricordare.