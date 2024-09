Infortunio per Victor Osimhen durante Galatasaray-Kasimpasa. La gara è terminata 3-3, con il nigeriano di proprietà del Napoli che ha siglato una doppietta. Sul finire del primo tempo però, il bomber si è fermato durante un allungo e ha chiesto il cambio. La sostituzione è avvenuta all'intervallo con il giocatore che non è più rientrato in campo.



Per lui si tratta di un infortunio muscolare che sarà valutato nelle prossime ore.