Indice di liquidità, la Figc va al Tar dopo il "no" del Collegio di Garanzia

Prosegue la battaglia tra Federcalcio e Lega Serie A riguardo all'indice di liquidità richiesto per l'iscrizione ai prossimi campionati. Il Collegio di Garanzia del Coni si è pronunciato a favore dei club, perché "la verifica del requisito dell'indice non può essere antecedente alla chiusura dell'esercizio in corso".

Secondo il Corriere dello Sport, in ogni caso la Figc è pronta a far ricorso al Tar, che gli sforzi di questi mesi per veicolare una nuova sostenibilità, come vorrebbe il presidente Gravina, vadano dispersi".

