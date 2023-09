Incredibile in Portogallo - Il var non funziona, check per rigore al telefono e 20 minuti di recupero

Notizie Calcio - Ha dell'incredibile quanto accaduto nel finale di gara di Porto-Arouca. Gli ospiti passano in vantaggio all'83' con l'ex Udinese Cristo González. Viene fischiato al 90+1' un rigore a favore del Porto per un fallo su Taremi, ma il fallo è inesistente. Il VAR richiama l'arbitro alla review, ma lo schermo a bordo campo non funziona, allora succede l'impensabile: Il check viene svolto telefonicamente senza guardare le immagini. Al 90+12', viene fischiato un nuovo per un fallo su Taremi. Dal dischetto Galeno si fa ipnotizzare da Arruabarrena ma il Porto trova comunque il pareggio al 90+19' con Evanilson.