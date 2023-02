Incredibile al Picco: Osimhen in Curva con i tifosi dello Spezia, il motivo | VIDEO

Spezia-Napoli - Victor Osimhen prima della partita tra i tifosi dello Spezia allo Stadio Picco. Incredibili immagini mostrate da Dazn, il giocatore del Napoli era nella Curva dei tifosi avversari. Il motivo? Andarsi a scusare per una pallonata durante il riscaldamento: Osimhen aveva colpito una piccola bambina in Curva con la sua famiglia.

Ecco il video della Lega Serie A.

No idea what's going on there but it's hilarious @victorosimhen9 ?#SpeziaNapoli @en_sscnapoli pic.twitter.com/KxY14bpzt9