Incontro De Laurentiis e Spalletti: "Organizziamo una rimpatriata per il Napoli in campagna da te?" | VIDEO

Questa sera al Gran Galà del Calcio sono stati premiati calciatori, allenatori e dirigenti della passata stagione che ha visto protagonista il Napoli vincitore dello Scudetto. Durante la cerimonia c'è stato l'incontro tra il presidente De Laurentiis e l'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti, oggi ct della Nazionale. Un incontro sereno e divertito con un breve colloquio tra i due, con il presidente azzurro che chiede a Spalletti di organizzare una rimpatriata per il Napoli nella sua tenuta in campagna in Toscana. Clicca su play per guardare il video di Sky Sport: