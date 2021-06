Il taglio del monteingaggi al momento riguarda solo tre azzurri: ecco la data del raduno

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ritaglia ampio spazio al calciomercato del Napoli. Dal quotidiano si legge:.

Poche settimane e si ricomincia, il 12 luglio il Napoli si radunerà con il battesimo dell’era Spalletti prima del ritiro di Dimaro, in cui inizierà la costruzione work in progress di una nuova avventura. Il mercato dovrebbe essere conservativo, al momento proposte congrue per giocatori come Koulibaly e Fabian Ruiz non arrivano. Il taglio annunciato del monte ingaggi di 140 milioni lordi al momento riguarda solo Hysaj, Maksimovic e Bakayoko che terminano la loro avventura al Napoli ma dovranno essere sostituiti.