Il ritorno a Roma di Spalletti è atteso quasi come un derby: annunciata un'accoglienza di fuoco

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul ritorno a Roma di Luciano Spalletti da allenatore del Napoli capolista. Dal quotidiano si legge:

Il ritorno a Roma di Luciano Spalletti è atteso quasi come un derby. Dalla Capitale è annunciata un’accoglienza non proprio tranquilla per il tecnico toscano. I fischi saranno tanti e anche rumorosi. A esacerbare gli animi ci ha pensato anche la narrazione della serie televisiva «Speravo de morì prima», nella quale sono evidenziati e sottolineati i rapporti non proprio idilliaci dell’allenatore di Certaldo con Francesco Totti. Toccare i sentimenti del Pupone a Roma è considerato più di un oltraggio. Quello che però i tifosi giallorossi non potranno contestare è quanto realizzato dal Luciano Spalletti allenatore. Su questo non è lecito discutere. Il tecnico ha guidato la Roma in due distinti periodi. Dal 2005 al 2009, conquistando ben undici vittorie consecutive. Raggiunge la quinta posizione venendo successivamente promosso al secondo posto per le sentenze relative a “Calciopoli” e due finali: la Coppa Italia e la Supercoppa, perse contro l’Inter. Poi, conquista due coppa Italia (2006-2007) e una supercoppa (2007).