Il primo allenatore di Insigne: "Chi non avrebbe accettato l'offerta del Toronto? Una vittoria sulla Juve aiuterebbe"

Napoli calcio - Il primo allenatore di Insigne, Ernesto Apuzzo è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

"Insigne al Toronto se me lo aspettavo? Chi non avrebbe accettato una offerta del genere: avrebbe fatto tentennare tutti. Mi auguro solo che Lorenzo, che penso di conoscerlo bene, che fino alla fine lui lotti per la maglia, sia un grande professionista e ci porti dove dovremmo stare a fine campionato. Conferenza congiunta Insigne e club per annunciare l'addio? Potrebbe aiutare il finale di stagione ma ho un'altra soluzione. Una vittoria sulla Juve farebbe passare tutto in secondo ordine: dopo ce ne faremo una ragione del suo addio.