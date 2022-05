Il Mattino - Rinnovo Fabian, fumata nera ma Dimaro può essere un punto di svolta

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio al capitolo rinnovi. La società di De Laurentiis è intenzionata a dare un netto taglio al monte ingaggi ma resta da trovare un punto d'incontro con le esigenze dei calciatori. Dal quotidiano si legge:

Anche per Fabian c’è stata una fumata nera dopo il primo colloquio telefonico tra i vertici azzurri e i suoi agenti. Chiaro, sia per Koulibaly che per Fabian siamo alle prime fasi di una trattativa che può essere lunga e che magari può avere il punto di svolta a Dimaro. E che, soprattutto, non vive delle polemiche che invece caratterizzavano il rinnovo di Insigne. Ma è evidente, sacrosanto, che né Koulibaly né Fabian facciano salti di gioia all’idea di dover fare marcia indietro sulle proprie aspirazioni economiche.