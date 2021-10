Il Mattino - Manolas salta la Roma, buone notizie da Ounas

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli in vista della sfida di domani con la Roma, tra rientri ed infortunati. Dal quotidiano si legge:

Manolas uscito per infortunio nel match contro i polacchi è stato sottoposto ieri a esami strumentali: il difensore greco ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro e ha già cominciato l’iter riabilitativo (salterà la sfida da ex contro i giallorossi). Ounas ha ricominciato il lavoro personalizzato sul campo dopo lo stop muscolare che accusò alla vigilia del match di campionato del 3 ottobre contro la Fiorentina. L’attaccante franco algerino ricomincerà quindi un lavoro differenziato sul campo prima di poter riprendere gli allenamenti in gruppo e tornare a disposizione di Spalletti che ha puntato molto sulla sua riconferma.