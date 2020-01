Il Comune accusa la SSC Napoli: "I biglietti per gli studenti non sono ancora stati consegnati!"

Gaetano Simeone, consigliere comunale e presidente Commissione Trasporti, ha acceso i riflettori sui biglietti delle gare della SSC Napoli da destinare agli studenti. Con una lettera destinata ad Annamaria Palmieri, assessore all'Istruzione e alla Scuola del Comune di Napoli, Simeone afferma che i biglietti per la componente studentesca non sono stati ancora consegnati. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Sono trascorsi ben tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione per l’utilizzo dello stadio San Paolo e le scolaresche napoletane non possono ancora andare allo stadio. Ricordo che al punto 13.4 della nuova Convenzione per l’utilizzo del San Paolo, stipulata tra Comune di Napoli e Società partenopea,si prevede la fornitura, da parte del club azzurro all’Ufficio Cerimoniale del Comune, di 320 biglietti di tribuna ad associazioni che si occupano di disagio minorile e alle scolaresche napoletane. Ad oggi, dal 17 ottobre 2019, data di sottoscrizione della convenzione, il Napoli ha disputato ben 8 partite allo Stadio San Paolo e purtroppo a ben 2560 scolari napoletani, che diventeranno 3mila con la prossima partita, non è stata data l’opportunità di godere dello spettacolo di una partita di Calcio della squadra del cuore, nello stadio della propria città. Non siamo più di fronte ad una occasione persa… ma all’ennesima occasione persa”.