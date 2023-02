Il commento dell'Empoli: "Niente da fare, capolista troppo forte"

Sul sito ufficiale dell'Empoli è stato pubblicato il commento ai novanta minuti disputati contro il Napoli. I toscani accettano la sconfitta riconoscendo la superiorità vista in campo. Questo il commento:

Una autorete dopo diciassette minuti ed il raddoppio di Osimhen: al Castellani gli azzurri escono sconfitti nel confronto con il Napoli. La partita viene decisa nel primo tempo con gli azzurri che hanno provato a riaprire la sfida anche quando il Napoli è rimasto in dieci dal 67′ per il rosso diretto a Maria Rui. Ma niente da fare, troppo forte la capolista. Azzurri in campo con il 4-3-1-2: Parisi rientra dopo la squalifica, tornano dall’inizio Haas, Henderson e Satriano mentre Piccoli fa il suo esordio dal primo minuto. Napoli con il 4-3-3 con Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano in avanti.

Destro di Haas dopo undici minuti di gioco con la palla che si perde alta sopra la traversa. Al minuto diciassette arriva il vantaggio del Napoli: corner da destra, palla allontanata dalla difesa azzurra e rimessa dentro da Kvaratskhelia per Zielinski che crossa di prima intenzione trovando la sfortunata deviazione di Ismajli. La reazione azzurra è in una conclusione della distanza di Henderson che trova attento Meret. Dal successivo corner di Marin il portiere del Napoli allontana con i pugni.

L’Empoli tenta di rendersi pericolo in avanti, il Napoli è cinico a sfruttare quello che gli capita: angolo corto battuto da sinistra per la conclusione di Kvaratskhelia respinta da Vicario ed appoggiata in rete da Osimhen. Al 34’ Osimhen avrebbe anche la palla della terza rete ma è bravissimo Vicario a dirgli di no mentre sul seguente corner Kim centra la traversa. In chiusura di frazione ci prova Baldanzi dopo una bella combinazione per linee centrali, fa muro la difesa partenopea con Kim. Si va al riposo col doppio vantaggio del Napoli.

La gara riprende con gli stessi ventidue in campo e con l’Empoli pericoloso: cross di Satriano, ci prova Piccoli stoppato in piena area di rigore da Rrahmani. Al 57’ i primi due cambi per l’Empoli con mister Zanetti che manda dentro Caputo e Grassi per Piccoli ed Henderson. Al minuto 67, a seguito di una revisione al Var del direttore di gara, il Napoli resta in dieci per un fallo di Mario Rui ai danni proprio di Caputo. Allora mister Zanetti manda dentro Stojanovic per Ebuehi. Risponde Spalletti con Olivera per Lozano ed Elmas per Kvaratskhelia. Azzurri che dal 76’, con gli ingressi di Pjaca e Vignato, passano 4-2-3-1. Attacca il Napoli: palla dentro di Elmas per Osimhen, Vicario respinge a mano aperta. L’Empoli chiude la sfida in avanti, il Napoli gestisce il vantaggio: al Castellani finisce 0-2.