Il Barcellona cala il poker al Napoli, termina con un capitombolo il precampionato azzurro

Termina in goleada ai danni del Napoli la sfida di ritorno con il Barcellona al Michigan Stadium. Azzurri che reggono l'urto blaugrana per 55 minuti e dopo crollano inesorabilmente sotto i gol di Suarez, Griezmann e Dembele. Sconfitta senza attenuanti per gli uomini di Ancelotti che non sono mai risultati pericolosi per Ten Stegen e che non sembrabno proprio essere scesi in campo nella ripresa.

I cambi di Ancelotti non hanno sortito effetto dopo l'uno-due degli spagnoli ad inizio ripresa con una difesa che ha dimostrato di avere qualche debolezza di troppo dopo le positive uscite precedenti contro le bi europee. Pochi gli azzurri che raggiungono la sufficienza contro un Barcellona che ha tenuto il pallino del gioco dall'inizio alla fine.

Azzurri che non sono riusciti ad applicare con efficacia il pressing alto e che non riuscivano a costruire dal basso perdendo dei palloni molto pericolosi sulla propria trequarti. Mai pericolosi in contropiede, con la linea di trequarti che non è mai riuscita ad effettuare efficacemente l'ultimo passaggio. Termina con un fragoroso capitombolo il precampionato del Napoli.