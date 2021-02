Ultime notizie calcio Napoli - Non arriva buone notizie in casa Granada in vista della partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Yangel Herrera, infatti, è uscito malconcio dall'ultimo impegno di campionato per un problema di natura muscolare ed ora è fortemente in dubbio per la trasferta di Napoli in cui i biancorossi dovranno difendere il 2-0 dell'andata.