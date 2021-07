Gioca e vinci con SSC Napoli e Parmacotto: in palio la maglia azzurra! [VIDEO]

Napoli calcio ultime notizie. Un concorso per i tifosi napoletani indetto dalla SSC Napoli con la partecipazione dello sponsor tecnico Parmacotto: l'azienda emiliana è sponsor del Napoli da qualche anno. In palio stavolta la maglia celebrativa della SSC Napoli, con i colori bianco e azzurro.

Concorso Napoli

Vuoi vincere la maglia celebrativa della SSC Napoli? Ecco come partecipare al concorso. Segui Parmacotto su Instagram, trova il post dedicato al concorso, commenta con il tuo numero 10 preferito scrivendo anche "Partecipo a #G10caeVinciSSCNapoli". Oppure scopri come partecipare e pubblicare i tuoi commenti nel regolamento completo che trovi sul sito ufficiale della Parmacotto. Il concorso è valido fino all'8 luglio 2021. In palio un montepremi di € 2.850. L'estrazione del vincitore sarà annunciata entro il prossimo 16 luglio 2021.