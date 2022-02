Gianello: "Meret-Ospina? Credo possa esserci un avvicinamento"

Ultime notizie Napoli - Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Meret-Ospina? In queste settimane se Spalletti ha definito le gerarchie credo possa esserci un avvicinadamento: con Opsina che torna dalle nazionali, Meret giocherà col Venezia e poi Ospina con Inter e Barcellona. Gli azzurri devono pensare alla prossima col derby di Milano al sabato: non deve guardare la classifica e incamerare i punti. Anche se l'Inter dovesse vincere non significa che il discorso scudetto sia chiuso. Il Napoli deve tirare dritto per la sua strada. Con Spalletti il Napoli sta gestendo meglio le pressioni, è un grande navigatore: è una grande spugna, assorbe la negatività e guida le squadra da grande pilota".